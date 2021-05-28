لقاءات افتراضية بين الناشرين العرب والكنديين لتبادل بيع وشراء حقوق الملكية الفكرية

قريبًا اتفاقية تعاون بين اتحاد الناشرين العرب والكنديين لتنشيط تبادل شراء الحقوق بما فيها الترجمة من اللغة العربية



أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، عقد اجتماعات بين الناشرين العرب والكنديين، بهدف عقد اتفاقيات تبادل بيع وشراء حقوق الملكية الفكرية لإصدرات الجانبين من المؤلفات، وذلك عبر لقاءات افتراضية تتم بشكل شهري.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس، «في إطار التعاون مع الناشريين الدوليين، قام اتحاد الناشرين العرب، وبناء على دعوة من الناشرين الكندين «livres Canada books» بالاتفاق على تنظيم لقاءات عمل افتراضية بين الناشرين العرب والكنديين، حيث يقوم كل ناشر بالتعريف بكتبه، ومن ثم تتم عملية التبادل لبيع وشراء الحقوق»

وتابع البيان: «مع الإشارة إلى أن هناك برنامج لدعم الترجمة في كندا، «for the art translation program "Canada council»، تصل فيه المنحة لكل كتاب إلى 20.000$

وتشمل المنحة كل المواضيع منها كتب الأطفال والروايات، وغيرها من مختلف الفنون الإبداعية والفكرية».

وكشف الاتحاد على أنه يجرى حاليًا الإعداد لاتفاقية تعاون بين اتحاد الناشرين العرب والكنديين لتنشيط عملية تبادل شراء الحقوق بما فيها الترجمة من اللغة العربية.