الهند: سننتهي من تطعيم كافة المواطنين ضد كورونا بحلول ديسمبر

أكد وزير البيئة الهندي، براكاش جافاديكار، اليوم الجمعة، أن السلطات الهندية ستنتهي من تطعيم كافة المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول ديسمبر المقبل، وسط انتقادات متصاعدة بسبب نقص اللقاحات المضادة للفيروس في البلد الذي يسكنه قرابة مليار و400 مليون شخص.

وقال جافاديكار، في مؤتمر صحفي: "أعدت وزارة الصحة خطة لإنتاج مليارين و160 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال ديسمبر 2021. وبذلك سيتلقى مليار و80 مليون شخص التطعيم"، حسب ما نقلت عنه صحيفة إنديان إكسبرس الهندية.

ووفقًا للصحيفة، فقد جاء ذلك التصريح بعد ساعات من انتقاد زعيم المعارضة، راهول غاندي، للحكومة على خلفية إدارتها أزمة وباء كورونا، متهما مسئولي حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بالمسئولية عن الموجة الثانية للتفشي التي تعصف بالهند خلال الأسابيع الأخيرة، محذرا من موجات قادمة في حال استمر المعدل الحالي للتطعيم.

وكانت الهند قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 186 ألفًا و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 27 مليونًا و555 ألفًا و457 شخصًا.