عمرو أديب: حسن عبدالله سيكون على رأس المتحدة للخدمات الإعلامية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيترأسها الاقتصادي حسن عبدالله، وسيكون الرجل الأول فيها.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر"، الجمعة، أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، سيدخل في شراكة لإنتاج الأعمال الدرامية، وفقا لقوله.



تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، بالإضافة لكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية، بحسب بيان من الشركة.



ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.