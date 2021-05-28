 عمرو أديب: حسن عبدالله سيكون على رأس المتحدة للخدمات الإعلامية - بوابة الشروق
الجمعة 28 مايو 2021 11:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

عمرو أديب: حسن عبدالله سيكون على رأس المتحدة للخدمات الإعلامية

حسن عبد الله
حسن عبد الله

نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 11:26 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 11:38 م
قال الإعلامي عمرو أديب، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيترأسها الاقتصادي حسن عبدالله، وسيكون الرجل الأول فيها.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر"، الجمعة، أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، سيدخل في شراكة لإنتاج الأعمال الدرامية، وفقا لقوله.

تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، بالإضافة لكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية، بحسب بيان من الشركة.

ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك