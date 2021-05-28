قدم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، التهنئة بالفوز بالسوبر الإفريقي لجماهير ناديه، كما أشاد بأداء زملائه اللاعبين داخل الملعب.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة ناديه: «الجماهير دائما رقم واحد واللاعبون كانوا رجالاً وظهروا في أكثر من موقف صعب، المجهود يُنسب للاعبين جميعًا وليس للشناوي فقط أو أيمن أو سعد أو وليد نحن كلاعبين كبار بالفريق أخوة».

وأضاف: «جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وكنا نعلم أن البطولة غائبة منذ 7 سنوات ولدينا الدوري وأفريقيا، اللاعبون يريدون صُنع التاريخ للنادي ولأنفسهم ولايوجد لاعب أعلى من آخر، كلنا مجموعة واحدة نحن فرقة جماعية وليست فردية وهي أمور نتحدث عنها دائمًا، وفي النهاية يُقال الأهلي حصل عبى البطولة وليس الشناوي أو سعد».

وأكمل الشناوي تصريحاته قائلاً: «أقول للجماهير أنتم بالنسبة لنا رقم واحد ونفرح بتواجدكم في الملعب وأبارك للإدارة على رأسها محمود الخطيب دائمًا مساند لنا وكان معنا في صندوانز ثم هنا».

الأهلي أقتنص لقب السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان بعدما فاز عليه بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد جاسم بن حمد بقطر.