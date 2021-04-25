المحمدي يعلن رحيله عن أستون فيلا

أعلن أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، رحيله عن الفيلانز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع انتهاء الموسم الحالي من البريميرليج.

ونشر المحمدي رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يودع فيها جماهير أستون فيلا، قائلًا:" أود استغلال هذه الفرصة لأقول شكرًا لكل فرد ينتمي لنادي أستون فيلا لكرة القدم".

وأضاف:" لقد كان شرفًا لي باللعب هنا في أستون فيلا، قضيت 4 سنوات رائعة واستمتعت باللحظات الحلوة والمرة مع الفريق، أغادر وأعلم أنني أديت دوري في وضع النادي في المكان الذي ينتمي له".

وأشار:" الفريق هنا رائع للغاية، وأعلم أن سيصبح أفضل وفقًا لرؤية وإرشاد مالكي النادي".

وواصل:" شكرًا جزيلًا للمدير الفني وأعضاء التدريب وكل من في بوديمور هيث، وأتوجه بالشكل الخاص للمشجعين، لقد افتقدناكم بقوة خلال هذا الموسم بسبب وباء كورونا، ولكننا نأمل في عودتكم الموسم المقبل لتشجيع الفريق مجددًا".

وأتم:" لقد حصلت على الفرصة للعودة هنا في يوم ما كأحد أعضاء فريق التدريب، ولكن هذا سيحصل في يوم آخر".