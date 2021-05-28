التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية ، الذي تقوده السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وأكد التحالف في بيان له اليوم الجمعة" استمرار الميليشيا بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".



كما أكد "اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".



كانت السعودية قد طرحت في شهر مارس مبادرة للتوصل تسوية سياسية في اليمن تضمن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.



غير أن الحوثيين رفضوا المبادرة وواصلوا إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.