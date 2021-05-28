اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: تحديد عدد المتفرجين بالملاعب «صعب»

قالت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سايكو هاشيموتو، إنه سيكون من الصعب تحديد عدد المتفرجين المسموح بهم في الملاعب خلال المستقبل القريب خاصة أن العاصمة اليابانية من المفترض أن تبقى على حالة الطوارئ المعلنة لمكافحة "كوفيد-19" حتى 20 يونيو المقبل.

وأكدت هاشيموتو خلال مؤتمر صحفي بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، أن هناك صعوبة للوصول إلى نتائج دون مراقبة وضع انتقال العدوى بالفيروس قبل إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد.

جاءت تصريحات رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو قبل ساعات من إعلان الحكومة اليابانية تمديد الإجراءات التي من المقرر أن تأثر على طوكيو.