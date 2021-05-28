عمرو أديب عن تصريحات وزير الخارجية القطري للتلفزيون العربي: كلام جديد لانج

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير الخارجية القطري خلال مقابلة مع التلفزيون العربي تم سؤاله عن أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين داخل قطر بعد عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة، لكنه أفاد بأنه لم يتطرق لهذا الملف خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية القطري استكمل أنه لم يتم إثارة هذا الملف خلال العمل المشترك بين القاهرة والدوحة، كما أنه صرح أن النقاط الخلافية يمكن معالجتها.

وذكر أن وزير الخارجية القطر قال «نحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها»، مندهشًا: «كلام جديد لانج، لأن دي كانت نقطة معلقة من 2014».

وأوضح أن وزير الخارجية القطري أكد أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة وتلعب دورًا قياديًا في العلاقات الإقليمية، كما أن العلاقات القطرية المصرية مرت بتوترات كثيرة ولكن حافظا على الحد الأدنى للعلاقات حتى في مرحلة الأزمة سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية أو من ناحية تسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر.

وتابع أديب: «مصر كانت محترمة جدًا مع الاستثمارات القطرية منها بنك قطري كبير جدا وفنادق قطرية كبيرة ولم يتم المساس بها»، معقبًا على عودة العلاقات المصرية القطرية: «ما حبب على قلبنا أن الحياة تمشي كويسة بين الدول عربية كلها».

وتوجه بكلمة لوزير الخارجية القطري: «وجود علاقة بيبقى لها مسؤوليات أكثر من عدم وجودها»، واصفًا تصريحاته بالإيجابية والمشجعة.





