الآلاف يغادرون إقليم جوما بالكونغو بسبب توقعات ثوران بركان نيراجونجو

قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الانسانية التابع للامم المتحدة إن الآلاف من سكان جوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية نزحوا بعد صدور أمر من السلطات باخلاء المناطق المعرضة للخطر بسبب الانفجارات البركانية الأخرى لجبل نيراجونجو.



وأوضح ليركا ، فى مؤتمر صحفى عقد في جنيف اليوم/ الجمعة/ أن النزوح الجديد إجراء احترازي في ظل توقعات بحدوث ثوران جديد للبركان ، مشيرا إلي أنه من غير المعروف عدد من غادروا المدينة حتى الآن ،وأن كان من المحتمل أن يتأثر حوالى 400 ألف شخص بأمر الاخلاء .



ولفت إلي أن المغادرين توجهوا باتجاه ساكى غرب جوما وروندا من الشرق وبوكافو فى الجنوب ، منوها إلي أن الهزات الارضية القوية استمرت أمس وكان احدها قوته 4.9 درجة بمقياس ريختر ، محذرا من أن مثل هذه الهزات يمكن أن تتسبب في إنطلاق المزيد من الحمم البركانية في العديد من الشقوق فى الجبل .



وأضاف أن الانفجار الأول للحمم البركانية والرماد والغاز أدى إلي تدمير المنازل والمدارس والمنشات الصحية وأثر على أنظمة إمدادات المياه والكهرباء وقطع الطرق .



وأشار إلي أن التركيز الإنساني حتى الآن كان علي الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالثوران البركانى والأحياء فى جوما التي لا تصلها المياه ولكن مع النزوح الجماعي للأشخاص فانه سيتم اجراء تقييمات جديدة اليوم في ساكى وروتشورو ومناطق اعادة التوطين الأخرى .



وقال ليركا "الازمة تحدث علي خلفية الاحتياجات المرتفعة بالفعل في شمال كيفو حيث يوجد 44 % من 5 ملايين نازح داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية فى شمال كيفو بينما يعانى حوالى 33 % من السكان أيضا من إنعدام الأمن الغذائى الشديد .