أعرب وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن غضبه من تصرف حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر أثناء مباراة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي.

وطلب مصطفى غربال، حكم مباراة الأهلي ونهضة بركان، من حسين الشحات أثناء الخروج لإجراء التبديل، الخروج من الجهة العكسية للملعب إلا أن لاعب الأهلي رفض وصمم الخروج من النقطة المواجهة.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «أكدت على خطأ حسين الشحات لأانه لا يجب أن يعارض أو يرفض أي طلب لحكم المباراة».

وأضاف: «لو كان حكما أخر لأخرج البطاقة الحمراء لحسين الشحات وهذا طبيعي، اعتقد تقع عليه ضغوط شديدة لكن لأنه من يعد من اللاعبين الكبار وشارك في كأس العالم للأندية، تصرف خاطئ مليون % كان من الممكن أن يُطرد بسبب هذه اللقطة».

وعن الفوز أمام نهضة بركان قال وائل جمعة: «الأهلي لعب شوط أول حذر بشكل كبير ولكن الفوز في النهاية كان له مذاق خاص».

وواصل: «الأهلي في الشوط الثاني تفوق على نفسه ونجح في الفوز على نهضة بركان الفريق الذي كان ندا قويا للأهلي في مواجهة اليوم».

وأتم: «السيطرة القارية عادت للأهلي من جديد وأجمل ما في المباراة هي منح الخطيب مادليات الفوز، اللاعبون يشعروا بالامتنان له».

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعدما فاز على نهضة بركان بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي أقيم على ستاد جاسم بن حمد بقطر.