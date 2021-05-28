البنك الألماني يُقرر استئناف التعاملات المصرفية مع السودان

قرر "دويتشيه بنك" (البنك الألماني)، استئناف التعاملات المصرفية الطبيعية مع السودان، بعد انقطاع استمر لأكثر من 15 عامًا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن سفارة السودان في برلين تلقت إخطارا يُفيد بقرار رئاسة البنك في فرانفكورت استئناف التعاملات المصرفية مع السودان، وأن رئاسة البنك تُجرى حاليا مشاورات مع فروعه الإقليمية في دبي والقاهرة بشأن الجوانب الفنية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

ويعتبر "دويتشه بنك" أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا، وشكل قرار إيقاف تعاملاته المصرفية مع السودان بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية حجر عثرة أمام معظم التعاملات المصرفية للسودان مع العديد من دول العالم وخصوصا في أوروبا، بحكم سيطرة البنك على جزء مقدر من تدفقات التعاملات المصرفية العالمية بشبكة فروع تغطى 58 دولة حول العالم.

ويمثل قرار استئناف التعاملات المصرفية دفعة مقدرة في اتجاه تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادلات التجارية وتحسين بيئة الاستثمار بالسودان.