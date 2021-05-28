الرئيس الألماني يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل

أعلن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، اعتزامه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل، أملًا في تولي فترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

وأعرب شتاينماير، في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة برلين، وأوردته شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، عن رغبته في "مرافقة البلاد في طريقها إلى المستقبل"، ومواصلة بناء الجسور من خلال هذا الدور، قائلا إنه شرف وتحدي هائل كونه رئيسًا لألمانيا.

ومن المقر أن يتوجه الناخبون الألمانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي تعد الأولى منذ 16 عامًا التي لا تشارك فيها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تنحت عن ممارسة السياسة.

ولا يزال من الممكن انتخاب شتاينماير، الذي عُين رئيسًا للبلاد لأول مرة في عام 2017 (ويبلغ من العمر 65 عامًا)، رئيسًا لألمانيا مجددًا في حال حظى بدعم الأحزاب الحاكمة الجديدة والبرلمان.