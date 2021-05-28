وصف الدكتور محمد صدقي أستاذ أمراض الصدر، مرض الفطر الأسود بأنها "انتهازي" يصيب الشخص الذي ليس لديه مناعة ويعاني من أمراض أخرى، مؤكدًا أن هذا المرض غير موجود في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، إن الحالة التي يدور الحديث بشأنها حاليًّا بإصابتها بالفطر الأسود هي حالة نادرة جدًا، مشيرًا إلى أن هذا الفطر قد يصيب الجسم بسبب تناول عقار الكورتيزون ومضادات حيوية بشكل متواصل، معقبًا: "هذه الفطريات طول عمرها بتعيش معنا ولا تفعل شيئًا".

وأضفإن ارتباط هذا المرض بكورونا جاء بسبب أن الفيروس يضعف من المناعة بشكل كبير، وبالتالي تسهل فرصة الإصابة بالمرض، موضحًا أن زمن الأوبئة دائمًا ما يشهد عشوائية في استخدام الأدوية، وأن المريض قد يحصل على الدواء دون استشارة الطبيب، ولا يحدث في الأحياء الشعبية والفقيرة فقط لكنه منتشر أيضًا فيما وصفها بـ"المناطق الراقية".

وأضاف أن الحصول على دواء يجب أن يكون بعد استشارة طبيب بسبب أن كل حالة قد تكون مختلفة عن غيرها، محذرًا من أن إقدام بعض المصابين على عدم المتابعة مع طبيب منذ بداية المرض أمرٌ قد ينتهي بالوفاة.

وأوضح صدقي أن إقدام وزارة الصحة والسكان على تغيير بروتوكول علاج كورونا يعود إلى اتخاذ الاحتياطات، لافتًا إلى أن الأمر لا يرتبط بالفطر الأسود، معقبًا: "مصر لا تشهد وباء فطر أسود".

وحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مبديًا تخوفًا من الخروج من أزمة كورونا دون إيجاد مضاد حيوي يُصرف لمريض الالتهاب الشعبي أو الالتهاب الرئوي أو أي التهابات في الجسم.

يُشار إلى أن هناك سيدة من محافظة الفيوم تدعى أميرة منير أعلنت إصابة والدتها بمرض الفطر الأسود، وذلك بعد مرور أيام قليلة على تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إن طبيبًا مختصًا شخّص إصابة والدتها بالفطر الأسود وأجريت عملية لإزالة الفطر الأسود من التجويف الأنفي، وتنظيف حول المنطقة، لكنها فقدت الرؤية بعينها اليسرى.

