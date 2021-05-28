رئيس جيبوتي يشيد بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أشاد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة بالمبادرة المصرية التي أدت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أشاد رئيس جيبوتي، في مؤتمر صحفي مشترك قبل قليل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لجيبوتي، بمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

ولفت "جيلة" إلى أنه جرى الاتفاق مع الرئيس السيسي على مواصلة الجهود لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم مبني إلى حل الدولتين؛ يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

ورحب رئيس جيبوتي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده، مؤكدا أن تلك الزيارة تشكل فرصة تاريخية لفتح آفاق رحبة جديدة في العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ويلامس تطلعات الشعبين.

وأعرب الرئيس الجيبوتي عن أصدق مشاعر الود والتقدير التي يكنها الشعب الجيبوتي له شخصيا ولبلده وشعبه الكريم، معربا عن تقديره البالغ للروابط التاريخية العريقة وأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين جيبوتي ومصر وشعبيها الشقيقين.

وثمن الرئيس الجيبوتي نتائج المباحثات التي عقدها مع الرئيس السيسي، والتي جرت في جو من الأخوة والصداقة والتفاهم التام.

وأضاف أنه استعرض مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائية، فضلا عن آخر المستجدات على الساحتين العربية والأفريقية إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تفعيل أطر التعاون وآليات العمل المشترك بين البلدين على المستويات كافة.