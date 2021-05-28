تركيا تستنكر إشراك تنظيم جولن في مشروع ديني بألمانيا

استنكرت وزارة الخارجية التركية، إشراك منظمة "جولن الإرهابي" ضمن مشروع "البيت الواحد" الذي تم وضع حجر أساسه أمس الخميس في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن المشروع لا يعمل على التقريب بين الأديان الثلاثة، "بل يفرق بينها ويضفي الشرعية على التنظيم الإرهاب" ويدعمه،" بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة.

وأكدت الخارجية أن "دار العبادة (البيت الواحد)، لن يكون له أي قيمة أو معنى بالنسبة للأتراك والمسلمين في ألمانيا طالما أنه يضم التنظيم الإرهابي الذي يدمر الدين الإسلامي ويستغله بما يتماشى مع أجندته الظلامية، والذي لا يمثل المسلمين في ألمانيا على الإطلاق".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتم التراجع عن "الخطأ الجسيم دون تأخير"، واستبدال "التنظيم الإرهابي" بممثلين حقيقيين للمسلمين في المشروع.

واجتمع أمس الخميس مسلمون ويهود ومسيحيون، لوضع حجر أساس "البيت الواحد" الذي سيضم دور عبادة للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، في رمز للحوار بين الأديان في برلين.

يشار إلى أن تركيا تتهم فتح الله جولن، مؤسس جماعة جولن والمقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016وتطالب بتسليمه.