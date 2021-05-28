مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة جيبوتي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الشقيقة والصديقة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتي.

من جانبه، أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة الجيبوتي والتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب الجيبوتي.

تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم في مواجهة المحن والأزمات.