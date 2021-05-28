المعارضة السورية تدين فوز الأسد في الانتخابات وتصفها بالمزورة

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وصفت المعارضة السورية اليوم الجمعة، الانتخابات التي أجريت الأسبوع الجاري وشهدت فوز الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسة رابعة بأنها غير شرعية.

وتم إجراء الإنتخابات أمس الأول الأربعاء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وكان أمام الناخبين ثلاثة متنافسين، بينهم الأسد.

وكتب هادي البحرة، المعارض والرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، عبر موقع تويتر، "أجريت الانتخابات بدون شرعية. وأجبرت المسؤولين على تزوير نتائجها والتلاعب بها".

وعارض البحرة المزاعم الرسمية بأن 6ر78 % من الناخبين السوريين الذين يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم.

وقال رئيس مجلس النواب السوري حمودة الصباغ، أمس الخميس، إن الأسد فاز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات بنسبة 1ر95 % من الأصوات.

وقال المتحدث باسم المعارضة يحيى العريضي إن الانتخابات الرئاسية، وهي الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، جلبت "الخزي لسورية وشعبها".

وذكر العريضي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانتخابات تحدت جهود العالم لإيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية.

ويحكم الأسد 55 عاما سوريا منذ عام 2000. وحكم والده حافظ، سوريا من 1971 إلى 2000.