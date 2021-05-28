«توي» تبيع حصصها في شركة الفنادق الإسبانية «ريو» لتقليص حجم ديونها

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تعتزم شركة توي الألمانية للسياحة بيع حصصها في شركة الفنادق والمنتجعات الإسبانية ريو من أجل تقليص الديون التي تراكمت عليها في أزمة كورونا.

كما تعتزم توي العمل بنظام التعهيد في العديد من عقاراتها مع تعزيز نشاطها الأساسي من خلال تقديم عروض لقضاء العطلات.

وبحسب ما أعلنته أكبر شركة سياحة في العالم مساء اليوم الخميس، ستتخلى توي عن حصتها البالغة 49% في الشركة المشتركة (ريو هوتلز إس إيه) لشركة أخرى مقابل 670 مليون يورو.

وتتعلق هذه الخطوة بـ19 من الفنادق القائمة، وفندقين تحت الإنشاء.

وستشرف عائلة ريو التي تملك 6ر3% في شركة توي على الشركة المشترية.

وتتوقع توي إتمام الصفقة في آواخر الصيف المقبل في حال وافقت السلطات المعنية وتوافر التمويل كما هو مخطط له. ويُعْتَقَد أن هذه الصفقة ستوفر "مكاسب دفترية كبيرة لتوي"، ولفتت الشركة إلى أن من المتوقع أن الصفقة ستدر مبلغا صافيا بقيمة 540 مليون يورو لتوي.

وتتمثل خلفية هذه الخطوة في رغبة توي في التركيز بصورة أكبر على تشغيل الفنادق وإدارة العلامات التجارية وهذا الأمر ينطبق أيضا على الإدارة المشتركة لمئة فندق لشركة ريو.