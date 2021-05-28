قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة أرض زراعية من الدرجة الأولى، وتستحوذ الزراعة على 97% من أراضيها.

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن محافظة الشرقية سلة الغذاء لمصر، بالنسبة لإنتاج الفاكهة والخضروات، والمحاصيل الزراعية، فهى الأولى في توريد القمح على مستوى الجمهورية.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه قد ورد أكثر من 620 ألف طن، من محصول القمح، مما يدل على الإنتاجية العالية للأراضي الزراعية داخل المحافظة، وتلك الأراضي هي مسألة أمن قومي؛ لأنها تمثل الأمن الغذائي بالنسبة لجمهورية مصر العربية.

وأكد أنه لابد التعامل مع التعدي على الأراضي الزراعية بحسم شديد، وما تم رصده منذ 2011 حتى الآن 72 ألف حالة تعدي؛ وتم التعامل معها بجدية شديدة، وإزالة 30 ألف حالة، ومتبقي 40 ألف فقط.

واختتم: «قد تقدم من الـ40 ألف المتبقية تقدم منها 26129 حالة لتقنين أوضاعهم، على منظومة تقنين الأراضي طبقا لمنظومة تقنين الأراضي لقانون 144».

وأعلن محافظ الشرقية، مؤخرا أن عدد طلبات تقنين أراضي الدولة المقدمة من المواطنين بلغت ٢٦ ألفا و١٦٤ طلبا، وأن عدد العقود التي تم تحريرها ٤ آلاف و٤٠٠ عقد.

وأشار المحافظ، إلى أن مراكز ومدن المحافظة تسابقت في تحقيق أعلى نسبة معدلات في إجراء المعاينات والإنتهاء من إبرام العقود النهائية، حيث جاء مركز الحسينية في المركز الأول بإجمالي عدد معاينات ٣١٢٥ طلبا و٧٩٩ عقدا، يليه في المركز الثاني مركز فاقوس بإجمالي عدد معاينات ٢٤٣٤ طلبا و٩٧١ عقدا، ثم يليه في المركز الثالث مركز أبو حماد بإجمالي عدد معاينات ١٢٥٧ طلبا و٤٧٣ عقدا، ويليه في المركز الرابع مركز بلبيس بإجمالي عدد معاينات ١١٧٦ طلبا و٢١٢ عقدا، ثم يأتي مركز كفر صقر بإجمالي عدد معاينات ١٠٢٣ طلبا و٤٢٠ عقدا.