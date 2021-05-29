وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني على الحدود التونسية آمن في ظل استقرار ليبيا

أكد وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الجمعة، أن الوضع الأمني على الحدود التونسية آمن وتحت السيطرة خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده الجارة الليبية.

وأوضح البرتاجي، على هامش اختتام التمرين البحري المشترك المتعدد الأطراف "فونيكس إكسبريس 21"، أنه سيتم قريبا تدشين الجزء الثاني من الساتر الترابي مع الحدود الليبية والشروع في إنجاز الجزء الثالث، والذي يصل إلى حدود برج الخضراء جنوب البلاد، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الليبية.

واختتم اليوم التمرين البحري المشترك المتعدد الأطراف، الذي استضافته تونس من 16 إلى 28 مايو الجاري بالقاعدة البحرية ببنزرت وحلق الوادي وبعرض السواحل التونسية الشمالية، بمشاركة تونس وليبيا والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا.