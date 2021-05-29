 وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني على الحدود التونسية آمن في ظل استقرار ليبيا - بوابة الشروق
السبت 29 مايو 2021 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني على الحدود التونسية آمن في ظل استقرار ليبيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:58 م

أكد وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الجمعة، أن الوضع الأمني على الحدود التونسية آمن وتحت السيطرة خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده الجارة الليبية.

وأوضح البرتاجي، على هامش اختتام التمرين البحري المشترك المتعدد الأطراف "فونيكس إكسبريس 21"، أنه سيتم قريبا تدشين الجزء الثاني من الساتر الترابي مع الحدود الليبية والشروع في إنجاز الجزء الثالث، والذي يصل إلى حدود برج الخضراء جنوب البلاد، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الليبية.

واختتم اليوم التمرين البحري المشترك المتعدد الأطراف، الذي استضافته تونس من 16 إلى 28 مايو الجاري بالقاعدة البحرية ببنزرت وحلق الوادي وبعرض السواحل التونسية الشمالية، بمشاركة تونس وليبيا والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك