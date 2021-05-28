فرنسا: منفذ حادث طعن شرطية كان متطرفًا بالسجن ويعاني من اضطرابات نفسية

كشف مسئولون بالسجون في فرنسا أن الشخص الذي طعن شرطية بسكين، في وقت سابق اليوم الجمعة، غربي البلاد كان قد تحول إلى متطرف خلال فترة حبسه بالسجن سابقًا.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوربية عن مصدر مقرب من التحقيقات الجارية قوله إن الشخص - الذي أطلق سراحه من السجن خلال شهر مارس الماضي والذي أدين بارتكاب أعمال عنف - يعاني من اضطرابات نفسية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الحادث الذي وقع في بلدة بالقرب من مدينة /نانت/ غربي البلاد، بعد إطلاق عملية بحث ومطاردة شارك فيها أكثر من 200 ضابط شرطة، وتم الدفع خلالها بمروحتين وثلاثة فرق من الكلاب البوليسية للإمساك بالشخص الذي فر من الموقع سيرًا على الأقدام، كما تعاني الشرطية المصابة من جروح بالغة تهدد حياتها.