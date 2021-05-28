أكّد الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، والرئيس السابق للجنة القومية لمكافحة السكري، أن مرض القدم السكري يعتبر أحد أخطر المضاعفات لمريض السكري، لافتًا إلى أن سبب هذا المرض هو الإهمال في علاج السكري من الأساس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على شاشة "المحور"، مساء الجمعة، إن هذا المرض قد يؤدي إلى فقدان الشعور بالساق أو القدم أو كلاهما، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الحالات تستلزم البتر، وذلك بسبب عدم وصول الدم والأكسجين للقدم.

وأضاف أن مريض السكري لابد أن يكون علاجه مكثفًا للمحافظة على الشرايين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أي عوامل تؤدي لضيق الشرايين مثل مرض الضغط، مع التوقف عن التدخين حتى لا يتسبب ذلك في انسداد الشرايين.

ونصح حرب، بضرورة ارتداء الجورب بشكل دائم والحرص على تنشيف القدم ومنع تعرضها لأي جروح كون ذلك قد يؤدي إلى البتر سواء بشكل جزئي أو كلي، محذرًا من أن هناك حالات يتم اكتشافها بالصدفة، ولذلك يجب المسارعة حال ظهور الأعراض.

وكان الفنان شريف دسوقي قد عملية بتر في ساقه هذا الأسبوع، بسبب إصابته بمرض القدم السكري وذلك في أعقاب إصابته بمرض السكري.