وزير الصحة الألماني يتوجه إلى جنوب أفريقيا لدعم إنتاج لقاحات

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يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان لقاء ساسة وعلماء في دولة جنوب إفريقيا اليوم الجمعة لإجراء محادثات حول مكافحة جائحة كورونا على المستوى العالمي.

ومن المقرر عقد اجتماع افتتاحي لمبادرة في العاصمة بريتوريا، حيث تعتزم ألمانيا وفرنسا من خلالها إعادة تأكيد دعمهما لتأسيس خط خاص بهما لإنتاج لقاحات كورونا في القارة.

وسيكون شبان ممثلا عن الحكومة الألمانية في هذا الاجتماع. ومن المنتظر أن يشارك فيه أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة على خلفية إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه لتصنيع لقاحات وإتاحتها في أفريقيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قبل أسابيع خلال مؤتمر صحي لمجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما أن الاتحاد الأوروبي سيدعم إنشاء مواقع لإنتاج اللقاحات في أفريقيا بمليار يورو.

ويعتزم شبان العودة إلى ألمانيا غدا السبت.