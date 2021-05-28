فريق بحث تونسي- هندي يكتشف لقاحا جديدا لمرض السل

تمكن فريق بحث تونسي - هندي، من اكتشاف لقاح جديد ضد مرض السل له فاعلية ونجاعة أكبر من تلك التي يمنحها لقاح BCG الذي يعد الوحيد والشائع لهذا الوباء، وفق ما صرح به المشرف على البحث والباحث في علم المناعة بمعهد باستور التونسي مكرم السافي.

وقال مكرم السافي - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم /الجمعة/ - إن هذا الاكتشاف البحثي الذي يسهر عليه باحثون من تونس وباحثون في اختصاص الميكروبيولوجيا من الهند، منذ عام 2012، يعد ثورة في عالم اللقاحات من حيث الطريقة النوعية الجديدة في إنتاجه التي تعتمد على تحفيز ردة فعل جهاز المناعة بواسطة الدواء المعالج لمرض السرطان.



وقال "إن هذه طريقة تستعمل لأول مرة وتفتح المجال واسعا لاعتمادها وتطبيقها على اللقاحات المختلفة بما في ذلك لقاحات كوفيد-19".