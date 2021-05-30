تعادل قاتل للمصري أمام دجلة في الدوري

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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة وادي دجلة والمصري البورسعيدي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الممتاز.

وبادر وادي دجلة بالتسجيل في شباك المصري عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة الأولى من المباراة، وعادل سعيدو سيمبوري النتيجة في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني ورغم محاولات المصري التي استمرت طوال المباراة إلا أن وادي دجلة نجح في مضاعفة النتيجة وسجل هدفا في الدقيقة 55 عن طريق أحمد سعيد، وفي الوقت القاتل وتحديدا عند الدقيقة 91 أحرز أحمد شديد قناوي هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي الدقيقة 82 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمصري إلا أن عمر كمال عبدالواحد سددها خارج المرمى وأهدر فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل.

وبهذه النتيجة، وصل المصري للنقطة 40 في المركز الثالث، واعتلى رصيد وادي دجلة للنقطة 18 في المركز قبل الأخير.