الصحة العالمية: الوضع الوبائي العالمي يشهد انخفاضا في أعداد إصابات ووفيات كورونا

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي على مستوى العالم يشهد انخفاضًا في أعداد إصابات ووفيات كورونا على خلال الأربعة أسابيع الماضية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن أعداد إصابات ووفيات كورونا تشهد انخفاضًا على مستوى إقليم شرق المتوسط على مدار الأسبوعين الماضيين، مؤكدة بدء انحسار الموجة الحالية على مستوى العالم.



وأشارت إلى مرور فيروس كورونا بنوعين من التحورات في دولة الهند ما عمل على زيادة شراسته واتساع نطاق الإصابة به، خاصة أن ذلك تزامن مع احتفالات دينية شهدتها الهند خلال تلك الفترة والتي لم يلتزم فيها المواطنون بأي إجراءات احترازية، لافتة إلى وجود السلالة الهندية المتحورة في 44 دولة أخرى ولكنها لم تشهد تلك الأعداد الكبيرة من الإصابات لالتزامها بالضوابط الاحترازية.



وعن احتكار بعض الدول للقحات كورونا، أكدت أن نسبة 80% من اللقاحات المنتجة استحوذت عليها الدول الغنية من خلال عقدها لاتفاقيات ثنائية مع الشركات المنتجة، ذاكرة أن منظمة الصحة العالمية عملت على تأسيس تحالف الكوفاكس لإتاحة اللقاحات لجميع الدول بنسب عادلة، وذلك تحقيقًا لهدف المنظمة بتطعيم ما يقرب من 20% من السكان بكل دولة.



ولفت إلى التأثير السلبي الناتج عن عدم العدالة في توزيع اللقاحات على مستوى العالم، خاصة وأن عدم حصول دول على لقاحات يعتبر خطرًا للدول التي لقحت مواطنيها، مضيفة أن تحالف كوفاكس كثيرًا ما يناشد الدول الغنية بالتبرع لباقي دول العالم لتوفير اللقحات بها.



