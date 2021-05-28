ارتفاع ثقة المستهلكين في إيطاليا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة اليوم الخميس ارتفاع ثقة المستهلكين في إيطاليا خلال مايو الماضي.

وذكر المكتب أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 6ر110 نقطة مقابل 3ر102 نقطة خلال أبريل الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 4ر104 نقطة فقط.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى 2ر110 نقطة مقابل 106 نقاط خلال الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 4ر106 نقطة فقط.

وارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد الإيطالي خلال الشهر الحالي إلى 2ر116 نقطة مقابل 9ر91 نقطة خلال الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر ثقة الشركات خلال الشهر الحالي إلى 7ر106 نقطة مقابل 9ر97 نقطة خلال الشهر الماضي.