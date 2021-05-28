أكد الكاتب والمفكر حسام بدراوي أن المجتمع المصري لا تزال توجد به توجهات سلفية، معتبرًا أن تناقل هذه الأفكار راجع إلى التعليم والإعلام ولغة الخطابة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حديث العرب من مصر" على القناة الأولى، مساء الخميس، إن بعض البرامج استضافت عناصرا سلفية لسؤالهم عن أمور مدنية، ضاربًا المثل بقضية ختان الإناث التي رأى أنها مسألة طبية بحتة ولا علاقة للدين بها.

وأضاف أن هذه القضية يجب أن تتم مناقشتها في إطارها العلمي وليس الديني، لافتًا إلى أن مجرد الانجرار إلى تناول هذه القضية دينيًّا يعني تحول المجتمع إلى دولة سلفية.

وأشار بدراوي إلى أنه يجب العمل على تلوين الوجدان بالفكر المدني الحديث واحترام حقوق المواطن وهو جزء من عملية تشكيل الوعي في المجتمع، معتبرًا أن ما وصفه بـ"الفكر الذكوري" يتغلب على المجتمع، وهو أمر خطير ويتناقض مع الدين، حسب قوله.

وأوضح أن معالجة هذه الظواهر تقوم على دور تلعبه الأسرة إلى جانب الإعلام فضلًا عن الاهتمام بالتعليم والثقافة والفن، مشددًا على أن هذه المعالجة تساهم بمرور الوقت في بناء الوجدان المصري الصحيح.

ودعا بدراوي، إلى ضم دمج وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تحت مظلة واحدة وهي بناء الإنسان، لافتًا إلى هذه القطاعات تساهم في بناء الشخصية المرغوبة تكوينها.