ارتفاع معدل البطالة في البرازيل إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع معدل البطالة في البرازيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في ظل الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى شلل الاقتصاد مع إصابة ملايين البرازيليين بالفيروس.

وذكر معهد الإحصاء الوطني البرازيلي أن معدل البطالة ارتفع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي إلى 7ر14% في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 6ر14%.

وأشارت بلومبرج إلى أن معدل البطالة تجاوز خلال الربع الأول من العام الحالي أعلى مستوى سابق له وكان في سبتمبر الماضي، عندما أغلقت آلاف الشركات أبوابها في ذروة الموجة الأولى لجائحة كورونا.

وارتفع عدد العاطلين في البرازيل بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر14 مليون عاطل وهو رقم قياسي أيضا.

وقالت بلومبرج إن هذه الأرقام تبرز التحديات التي تواجه تعافي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وقد خفضت الحكومة البرازيلية المساعدات الطارئة للفقراء، ومن المنتظر عودة العديد من العمال إلى سوق العمل في الأشهر المقبلة.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن البرازيل أعطت حتى أمس 64 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 663 ألفا و323 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل 1ر1 سنة لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم في البرازيل قبل 18 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 2ر16 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 452 ألفا و31 ، بعد مرور عام و13 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.