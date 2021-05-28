وجه حسين الشحات، لاعب الأهلي، التهنئة لجماهير النادي، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وقال الشحات: «سعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وقدمنا مستوى جيدًا خلال المباراة، واستطعنا الفوز بهدفين نظيفين، وتوجنا باللقب الغالي لإسعاد الجماهير».

وأضاف: «أوجه التهنئة إلى كل جمهور النادي الأهلي، والجهاز الفني، وكل لاعبي الفريق، لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا على مدى المباراة، وبالتأكيد تواجد الجماهير في مواجهة نهضة بركان أمر يسعد اللاعبين ويدفعهم إلى القتال من أجل تحقيق اللقب».

وواصل: «أتمنى تحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة، وأبذل قصارى جهدي، وأسعى لكتابة تاريخ لي مع النادي الأهلي، ونتطلع إلى تحقيق الألقاب القادمة».