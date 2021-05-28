قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 8ر2 % في شهر أبريل الماضي من 6ر2% في الشهر السابق.

وارتفع عدد الأشخاص العاطلين في أبريل بنسبة 6ر10 % على أساس سنوي إلى 09ر2 مليون شخص للشهر الخامس عشر على التوالي من الارتفاع، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.

وأكد محللون أنه على الرغم من أن معدل البطالة في اليابان ظل منخفضًا نسبيًا على الرغم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن نقص العمالة كان أحد القضايا الأكثر تفاقما في البلاد.

وقالت الوزارة إن نسبة العمال المؤقتين وغير المتفرغين، وكثير منهم من النساء والشباب، بلغت 36 % في أبريل.

وعادة ما تحصل هذه الفئة من العمالة على أجور أقل . ففي عام 2019، كانت أجورهم تقارب ثلث أجور الموظفين العاديين.

كما تحملت مثل هذه العمالة المؤقتة العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1ر5 % خلال الفترة من يناير إلى مارس، أول انكماش خلال ثلاث فترات ربع سنوية، في الوقت الذي كانت تكافح فيه البلاد الانتشار البطيء للتطعيم وتزايد الإصابات بكورونا.