 محامية تزور الصحفي البيلاروسي المعتقل وتقول إن حالته جيدة - بوابة الشروق
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محامية تزور الصحفي البيلاروسي المعتقل وتقول إن حالته جيدة

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 7:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 7:58 ص

 سمحت السلطات البيلاروسية للصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش برؤية محاميته بعد 4 أيام من اعتقاله.

واعتقلت بيلاروس الصحفي وصديقته يوم الأحد الماضي عندما أجبرت السلطات في البلاد رحلة جوية تجارية كانت في طريقها من أثينا إلى فيلينوس بالهبوط في مينسك.

وقالت المحامية إنيسا أولينيسكايا لوكالة بيلابان الإخبارية المستقلة مساء الخميس " كل شيء جيد، روحه المعنوية جيدة وإيجابية ومرحة".

وقالت إنها لن تفصح عن المزيد لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقال والدا بروتاسيفيتش ، اللذان يعيشان في بولندا، في وقت سابق إنهما رأيا علامات اعتداء على وجه ابنيهما في فيديو بثته الدولة البيلاروسية.

كما أنهما يعتبران أي اعتراف من ابنهما بشأن تنظيم اضطرابات جماعية يعد اعترافا تحت الاكراه.


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