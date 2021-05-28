الإسعاف: أسطول الهيئة سيصل إلى 5500 سيارة خلال عام 2024

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن أسطول الهيئة من سيارات الإسعاف يبلغ حاليا 3100 سيارة مجهزة، بما يعادل سيارة إسعاف لكل 25 ألف مواطن.



وأضاف «جاد»، خلال لقائه، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لكل 25 ألف كيلو متر طولي على الطريق السريع؛ سيارة إسعاف تخدمه، مؤكدا أن عدد سيارات الإسعاف ستصل إلى 5500 سيارة بحلول عام 2024، وبذلك يتم تحقيق التغطية الكاملة المطلوبة.



وأوضح الدكتور محمد جاد، أن التوسع في المجتمعات العمرانية، تجعل هناك حاجة إلى توفير خدمات أكثر، ونظرا لأن محافظة القاهرة بها كثافة سكانية، فتم تخصيص 222 سيارة إسعاف، ومدينة 6 أكتوبر لها 96 سيارة، والجيزة لها 150.



وأكد رئيس هيئة الإسعاف، أن العاصمة الإدارية الجديدة توجد 106 سيارة إسعاف تغطيها وهي الخطة الموضوعة مع تنفيذ كل المراحل للعاصمة الإدارية، وسيتم شراء 1000 سيارة كرعاية مركزة بتوجيهات رئاسية.