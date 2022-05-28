نقص المواد يضرب قطاع صناعة الآلات الألماني

تواجه صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية انخفاضا في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في العام الجاري.

وقال كارل هويسجن، رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا لصحيفة "فيلت آم زونتاج"، إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت.

وقال هويسجن قبيل معرض هانوفر ميسي التجاري الدولي، والذي سيبدأ غدا الأحد إنه لم يعد من الممكن تحقيق توقعات النمو لعام 2022، والذي تم خفضه من 7% إلى 4% في مارس.

وأرجع هويسجن السبب في هذا التراجع إلى عدة مخاطر، من حرب أوكرانيا إلى الإغلاقات في الصين والتضخم وتضرر سلاسل التوريد.

وأكد "الشركات تعاني من نقص في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع أيضا يصبح خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك، حيث أن الإغلاق في الصين له تأثير أكثر خطورة على هذا".

وأضاف أنه بالنسبة للشركات، فإن حظر الغاز الروسي سيتسبب في تفاقم الوضع أكثر.