العراق: 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم السبت بتسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العراق إلى مليونين و327 ألفا و837 ، في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و219حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل شفاء 77شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 301 ألف و610.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 3517 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و666 ألفا و842 شخصا .