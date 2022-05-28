أعلنت المطربة العالمية، دوللى بارتون، عن طرح دفعة جديدة من الكتب من خلال المبادرة التى تهدف لمنح الأطفال اللاجئين بالمملكة المتحدة كتابا مجانيا كل شهر وذلك حتى بلوغهم الخامسة من عمرهم، والتى تحمل اسم «مكتبة الخيال».

وتشارك المنظمة التابعة للمطربة مع دار النشر الرائدة العملاقة «بنجوين راندوم هاوس» ومؤسسة «امنح كتابا» الخيرية لتقديم الكتب إلى 200 طفل لاجئ فى بريطانيا، ومن بين الكتب المختارة: كتاب الأطفال «أين هى كاتربيلر الجائعة جدا» بقلم إريك كارل، و«الملك جاك والتنين» من تأليف بيتر بنتلى و«بيلى والتنين» من تأليف الكاتبة نادية شيرين، التى قالت إنها «تشرفت» باختيار كتابها للقائمة.

وقالت: «كتب الأطفال هى بوابات سحرية بالنسبة لهم توفر لهم الراحة والتوازن والبهجة»، وأضافت: «برغم من أن المبادرة قد تبدو بسيطة، إلا أنها تحوى العديد من الرسائل المُشجِعة والمحملة بالدفء والأمل والمحبة؛ لا سيما بالنسبة لعائلات المهاجرين واللاجئين الذين مروا بصعاب لا يمكن تصورها »، كماورد عبر صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأشارت المديرة الإدارية لمكتبة الطفل بدار نشر «بنجوين»، فرانشيسكا داو، إلى أن الكتب ضرورية لبناء التفاهم وخلق شعور بالانتماء لأولئك الذين ينتقلون إلى مكان جديد، وقالت: «المثير بشكل خاص فى هذه التبرعات هو أن الأطفال سيتلقون كتبا جديدة كل شهر؛ لذلك سيكونون قادرين على تكوين مجموعتهم الشخصية من الكتب للاحتفاظ بها أثناء نموهم».

جدير بالذكر أن مبادرة «مكتبة الخيال» الخاصة بدوللى بارتون ليست بجديدة؛ فقد تم إطلاقها لأول مرة عام 1995، وهى تعد البرنامج الرئيسى فى مؤسسة «دوليوود» التابعة للمطربة والتى تمنح كتابا شهريا للأطفال المشاركين حتى يبلغوا سن الخامسة دون أى تكلفة على أسرة الطفل، وفى عام 2021، تم تقديم أكثر 618 ألف كتاب للأطفال فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا من خلال شراكة المؤسسة الخيرية مع دار نشر بنجوين راندوم هاوس.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة «دوليوود» فى المملكة المتحدة، ماريون جيلولى: «إن تسليم الكتب لهؤلاء الأطفال كل شهر سيمنحهم الفرصة لتجربة متعة القراءة مع عائلاتهم»، وتابعت: «نأمل أن يدعم هذا العلاقات الأسرية ويلهم الأطفال لحب القراءة الذى يدوم مدى الحياة».