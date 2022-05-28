إيران: علاقاتتنا مع اليونان لا ينبغي أن تتزعزع بأمر من طرف ثالث

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خطيب زاده أن علاقات إيران مع اليونان لا ينبغي أن تتزعزع من خلال حسابات قصيرة النظر جدا، بما في ذلك القرصنة بأمر من طرف ثالث، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم السبت.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الجمعة عن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج لانتهاكهما قواعد وأصول الملاحة.

وكتب زاده، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "العلاقات العريقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع اليونان وشعبها الاستثنائي كانت دائمًا قائمة على الاحترام المتبادل".

وأضاف أن أطقم الناقلتين بخير وبصحة جيدة.