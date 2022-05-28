حريق يلتهم حقل قمح في إقليم كردستان العراق

أفادت مديرية الدفاع المدني في قضاء كلار، التابع لإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، بإخماد حريقين استهدفا القمح أحدهما التهم طنا من المحصول، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد.

وقال العميد مفيد علي شكور، مدير المديرية، إنّ حريقا نشب في إحدى مزارع القمح في منطقة (صالح آغا) والتهم طنًا من القمح، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والأهالي من إخماده، وفق "سبوتنيك".

وأضاف شكور أن حريقا آخر نشب في مزرعة تم حصدها من القمح، وأن الحرائق طالت ما تبقى من الأدغال في منطقة (سنكر) دون أي خسائر أو أضرار مادية تذكر.

ويشن تنظيم داعش حربا لإحراق مزارع الحنطة لدواع إرهابية وتخريبية، وغالباً ما تتزامن مع بدء موسم الحصاد.