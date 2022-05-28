وزير المالية الماليزي: الأسس الاقتصادية القوية سوف تساعد في تقوية الرينجيت

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ذكرت ماليزيا أن ما لديها من أسس اقتصادية قوية وما تقوم به من إدارة حكيمة للعملة سوف تساعد في تقوية الرينجيت فى أعقاب ظهور "عوامل مؤقتة" أوصلته لأضعف مستوى خلال عامين.

وقال وزير المالية ظفرول عبد العزيز في بيان "أفزعت التوقعات بشأن وضع السياسات النقدية العالمية وكذلك التشديد المستمر للسيولة العالمية، مجتمع المستثمرين الدوليين"، ودفعهم إلى إعادة تخصيص الأموال لأصول ذات عائدات أعلى مقومة بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن تدهور فرص النمو الصينية أثر أيضا على الرينجيت بسبب حجم التجارة "الكبير" بين الدولتين.

وذكر الوزير أن وزارة المالية "متفائلة بشأن فرص النمو الاقتصادي للبلاد" حيث من المتوقع أن يزيد الإنتاج المحلي الإجمالي بين 3ر5 % و3ر6 % في 2022 مما يساهم في استقرار الرينجيت ".