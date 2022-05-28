العمليات المشتركة العراقية: لا تتبقى إلا جيوب صغيرة من داعش

قال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، إن الجهود العسكرية المكثفة واستمرار ملاحقة بقايا تنظيم داعش أسهما في تراجع عمليات العنف والهجمات الإرهابية.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن القوات العراقية تنفّذ عمليات نوعية لمكافحة الإرهاب، ونجحت في تحقيق انتصارات عديدة ضد داعش.

وذكر أن ضبط الحدود العراقية السورية يمكن أن يؤدي إلى القضاء التام على بقايا داعش، باعتبار أن تلك المناطق تمثل ثغرات يستغلها التنظيم في تحركاته.

ولفت إلى بدء حملة كبيرة لضبط الحدود تتضمن مراقبة على مدار 24 ساعة على طول امتداد 620 كيلومترًا.

وتابع: "لا تتبقى إلا جيوب صغيرة من داعش، ونحن مستمرون في الضغط التام على التنظيم للقضاء على وجوده في العراق بشكل كامل".

ونوه بأن التنظيم تظن أن بقاءها في المناطق الجبلية مصدر أمان لها، مشيرًا إلى أنّ القوات العراقية تستخدم أساليب حديثة في مكافحة الإرهاب.