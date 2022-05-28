التعاون الإسلامي: الحوارالاستراتيجي الأول مع الولايات المتحدة نقلة نوعية في العلاقات

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن الحوار الاستراتيجي الأول بين المنظمة والولايات المتحدة، يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وقال إبراهيم طه - في تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت -" إن زيارته للولايات المتحدة تأتي في إطار اجتماع استراتيجي مهم بين المنظمة والحكومة الأمريكية، وأن الحوار مع واشنطن، يعد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين الجانبين".



وقد التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال زيارته إلى واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث العلاقات الثنائية بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما ناقشا نتائج الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، والتي انعقدت يومي (23 و24) من الشهر الجاري.