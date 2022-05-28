تشهد الولايات المتحدة، في الوقت الحالي، انخفاضًا في الطلب على البنزين من جانب الجمهور، بسبب ارتفاع أسعاره، ‏وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات.‏

ووصل الطلب على البنزين أساس متجدد لمدة 4 أسابيع إلى أدنى مستوى له خلال هذا الوقت من العام منذ عام 2013، باستثناء فترة تفشي وباء كورونا في عام 2020، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة التي جمعتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وبالمقارنة مع مستويات العام الماضي، فقد انخفض الطلب على البنزين داخل أمريكا بنسبة 5% تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الحاد في الطلب على البنزين بالتزامن مع اقتراب موسم القيادة الصيفي.

وسجلت أسعار محطات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة أرقاما قياسية الواحدة تلو الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، محطمة بعض الآمال في موسم قيادة يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وبلغ متوسط جالون الغاز في الولايات المتحدة 4.59 دولار، في يوم الثلاثاء الماضي، بزيادة حوالي 51% عن العام الماضي، بينما أظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكية أن الأسعار في ولاية كاليفورنيا يمكن أن تزيد عن 6 دولارات، في حين لم تصل أسعار الغاز العادية إلى هذا المستوى أبدا.

وقد يؤدي تدمير الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار الغاز إلى تغيير التوقعات السابقة لارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

وذكرت مذكرة صادرة عن شركة «جيه بي مورجان» في 18 مايو الجاري، أن متوسط ​​سعر الغاز الأمريكي قد يتجاوز 6 دولارات للجالون بموسم الصيف الحالي، مع بدء موسم القيادة بالكامل.

وتوقع المحللون أن يرتفع سعر التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 37% أخرى بحلول أغسطس إلى 6.20 دولار للجالون في المتوسط ​​الوطني.