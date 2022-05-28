نصب تذكاري لطيار ألماني عبر حدود الاتحاد السوفيتي دون عوائق

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افتُتح نصب تذكاري جديد في إستونيا، الجمعة، لإحياء ذكرى رحلة الطيار الألماني «ماتياس راست»، قبل 35 عاما خلال الحرب الباردة.

وتم الكشف عن مدرج بطول 24 مترا من حجر خرساني أسود في حديقة قصر في شمال شرقي إستونيا.

وخلال الحرب الباردة، تمكّن راست من عبور حدود الاتحاد السوفيتي بدون عوائق في طائرة خفيفة بمحرك واحد.

وهبط راست بالطائرة في الميدان الأحمر في موسكو يوم 28 مايو 1987، على بعد أمتار من الكرملين.

وكشفت الرحلة الرائعة لراست «18 عامًا» إن الدفاعات الجوية الخاصة بالاتحاد السوفيتي والتي لا يمكن تجاوزها ليست بنفس القوة التي كان يعتقدها الجميع.

وتعرض طائرة راست في معرض خاص في برلين.