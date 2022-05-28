زعيم حماس: كل الخيارات على الطاولة في مواجهة مسيرة الأعلام الإسرائيلية

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء اليوم السبت، بأن "كل الخيارات على الطاولة" في مواجهة مسيرة الأعلام الإسرائيلية في شرق القدس المقررة غدا الأحد.



وقال هنية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الفلسطينيين "مستعدون للسيناريوهات كافة" وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، مضيفا أن المسجد الأقصى "حق لنا وملك أيدينا".



واعتبر هنية أن الاحتلال الإسرائيلي يريد جعل مسيرة الأعلام "محطة لتخطي منجزات معركة سيف القدس وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة".



وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس قائلا: "أمامنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، إذ لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات".



يأتي ذلك فيما نظم مئات المستوطنيين الإسرائيليين مسيرة اليوم رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية ورقصوا في ساحة باب العامود عند مدخل البلدة القديمة في شرق القدس تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الاستعداد لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة أو جنوب لبنان يوم غد إثر تنظيم مسيرة الأعلام التي ستمر من باب العامود وأحياء البلدة القديمة.



وبموجب ذلك، عززت قوات الاحتلال المنظومة الدفاعية غبالمزيد من بطاريات "القبة الحديدية"، فيما جندت الآلاف من عناصر الشرطة في مدينة القدس.



وأطلقت فصائل فلسطينية في غزة قذائف صاروخية باتجاه مدينة القدس العام الماضي بالتزامن مع تنظيم مسيرة الأعلام ما أدى إلى شن إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق ضد القطاع استمر 11 يوما وخلف مقتل أكثر من 255 فلسطينيا مقابل 13 شخصا في إسرائيل.