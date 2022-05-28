السودان: تصريحات مدير سد النهضة غير مسؤولة وتزيد من حدة التوتر في العلاقات

علقت السودان، على تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي، والتي اعترف فيها بأن السد له تأثير على الأمن المائي لمصر والسودان، وذلك لا يعني إثيوبيا.

وقالت السودان، عبر بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، إن تصريحات مدير سد النهضة غير مسؤولة وتزيد من حدة التوتر في العلاقات، بسب ما أفادته فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وأضافت الخارجية السودانية، أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الآحادية بشأن سد النهضة، داعية إلى الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف.

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