القوات الروسية تحاصر سيفيرودونتسك الأوكرانية

أفادت الإدارة العسكرية المحلية لمدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية، بأنّ المدينة محاصرة بشكل شبه تام من قبل القوات الروسية، بينما تحدثت موسكو عن أنها طوقت بالفعل هذه المنطقة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكساندرستريوك، عبر منصة تليجرام، إن ثلثي المدينة في منطقة لوجانسك أصبحا محاصرين بالفعل، لكن لم يتم تطويقها بعد، مضيفا أن القوات الحكومية الأوكرانية تستمر في تعزيز مقاومة شرسة.

غير أن الانفصاليين الموالين لروسيا قالوا، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية للأنباء إن المدينة باتت محاصرة بشكل كامل.

وصرح ستريوك بأنّ حوالي 90% من المباني بالمدينة قد تضرر، وأن 60% سيتعين إعادة بنائه بشكل كامل.

وسيفيرودونتسك واحدة من الأجزاء الأخيرة في لوجانسك، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني.