 محافظ المنيا: استلام 390 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم التوريد - بوابة الشروق
السبت 28 مايو 2022 1:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

محافظ المنيا: استلام 390 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم التوريد

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 1:45 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 1:45 م

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين بعدد ٤٤ شونة وصومعى بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم استلام ٣٩٠٨٩ ألف طن ٣٥١ كيلو قمح منذ بدء التوريد.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة تموين المنيا، إنه يتابع تقديم أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات، وفقًا للضوابط الموضوعة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن مواقع استلام الأقماح تعمل يوميا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح أرقام غرفة العمليات ٢٣٦٤٥٠٣/ ٢٣٦٤٤٦٠.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك