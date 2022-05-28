محافظ المنيا: استلام 390 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم التوريد

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين بعدد ٤٤ شونة وصومعى بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم استلام ٣٩٠٨٩ ألف طن ٣٥١ كيلو قمح منذ بدء التوريد.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة تموين المنيا، إنه يتابع تقديم أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات، وفقًا للضوابط الموضوعة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن مواقع استلام الأقماح تعمل يوميا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح أرقام غرفة العمليات ٢٣٦٤٥٠٣/ ٢٣٦٤٤٦٠.