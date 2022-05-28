رحلة سافادار أحمد من داخل مركز احتجاز المهاجرين للفوز بأعلى جائزة أدبية فى أستراليا

ــ لجنة التحكيم تصفها بـ العمل «الثرى أدبيًا» و «الجرىء سياسيًا»

ــ الكاتب الفائز بالجائزة: «الناس فى غفلة عن مدى قسوة سياسات أستراليا التى تعاقب طالبى اللجوء»

حازت رواية مصورة تُنشر للمرة الأولى وتوثِّق قصص المحتجزين داخل مركز احتجاز المهاجرين فى مقاطعة «فيلاوود» الأسترالية على لقب «كتاب العام» من خلال جوائز «نيو ساوث ويلز» الأدبية السنوية، والتى أشاد بها أعضاء لجنة التحكيم باعتبارها «عملًا ثريًا بالتفاصيل» و«نقدًا جريئًا للسياسة».

ومن المفارقات اللطيفة أن الكاتب المهاجر الفائز والذى يحيا الآن فى سيدنى، سافادار أحمد، حصد كل من الجائزة الأولى التى تبلغ قيمتها 10000 دولار يوم الإثنين الماضى عن روايته التى تحمل اسم «لا يزال على قيد الحياة» كما فاز أيضًا بالجائزة الأولى فى فئة أخرى؛ وهى تعدد الثقافات والتى تبلغ قيمتها 20000 دولار فى نفس الليلة، وتواجه الآن دار النشر الصغيرة التى نشرت الرواية فى ملبورن «تويلف بانيلز بريس» طلبات ضخمة لطرح طبعات جديدة بالأسواق بعد حصولها على تلك الجوائز.

وتوثق الرواية الفائزة تجربة «أحمد»، الفنان والكاتب الذى زار مركز احتجاز المهاجرين فى فيلاوود لأول مرة فى عام 2011، وقد قامت السلطات حينها بمصادرة هاتفه وأخبرته أن تسجيل الصوت والصورة غير مسموح به فى مركز الاحتجاز، غير أنه تمكن من أخذ أقلام الرصاص ودفاتر الرسم الخاصة به لتوثيق الأيام التى قضاها هناك، وبعد أربع سنوات فاز بجائزة «والكلى» الأسترالية المرموقة للتميُّز الصحفى عن مجموعة القصص المصورة الهزلية التى طرحها عبر الإنترنت بعنوان «فيلاوود: ملاحظات من مركز احتجاز المهاجرين».

وفى أعقاب فوزه كشف «أحمد» عن أنها كانت «مفاجأة كبيرة» بالنسبة له أن يحصد جائزتين فى نفس الوقت، هما: «كتاب العام» والجائزة الأولى فى فئة تعدد الثقافات، وقال: «إنه من غير المعتاد أن يتم ترشيح رواية كوميدية أو مصورة لجائزة مثل هذه، لذا لم أكن أتوقع أن أكون فى القائمة المختصرة حتى»، وأضاف: «أعتقد أن الناس لا يزالون غير مدركين تمامًا لمدى قسوة سياسات أستراليا التى تعاقب طالبى اللجوء ولذا أرجو أن يصل صوتى للعالم من خلال هذا الكتاب».

وقال «أحمد»: إنه سيقوم بإهداء أموال الجائزة لوالدته بسبب دعمها المستمر له لسنوات عديدة، وبيّن أنه يرى أن العمل الإبداعى فى العموم يشكل صراعًا كبيرًا للمرء؛ لأن الفنون دومًا ما تعانى من نقص التمويل، وعلاوة على ذلك، هو مصاب بداء «كرون» المزمن ــ وهو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية ــ مما جعل العمل الأكاديمى صعبًا للغاية.

وقالت رئيسة لجنة تحكيم جوائز «نيو ساوث ويلز» الأدبية، جين ماكريدى: إنه قد عُرِض على لجنة التحكيم هذا العام 750 عملا كتابيًا يقدمون مجموعة غنية من الموضوعات الرئيسية المتنوعة والتى يناقش بعضها عدة قضايا محورية راهنة، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

كما أشاد الحكام بالأعمال الأدبية التى ترشحت للقائمة المختصرة هذا العام؛ من أجل تسليطها الضوء حول التحديات التى يجب أن تتصدى لها أستراليا بشكل عاجل وتعيد النظر فيها كأمة متعددة الثقافات، وقال أحد أعضاء لجنة التحكيم عن الرواية الفائزة:

«تبرز أعمال أحمد كمثال على القصص الرائعة التى تنبع من قلب المجتمع»، وأضاف: «إن الرواية تمثل نقد صامدًا لا يخشى فى الحق لومة لائم للسياسة، وتعكس فى جوهرها قوة الفن وقدرته على إحداث التغيير فى المجتمعات».

ومن بين الفائزين الآخرين بالجائزة هذا العام فى فئاتها الـ12 المختلفة: المؤلف تونى بيرش الذى فاز بجائزة «كريستينا ستيد» التى تبلغ 40 ألف دولار للأدب عن مجموعته القصصية «مظلم مثل ليلة أمس»، بينما فازت الكاتبة كيت هولدن بجائزة «دوجلاس ستيوارت» البالغة 40 ألف دولار عن كتابها الذى يوثق جريمة القتل التى تعرض لها أحد الظباط فى نيو ساوث ويلز عام 2014.

وفازت الكاتبة كلوى ويلسون بجائزة «جليندا آدامز» للكتابة الجديدة التى تبلغ قيمتها 5000 دولار عن مجموعة قصصها «اكبح جماحك»، كما فازت أنيتا هيس بفئة الكتاب من السكان الأصليين التى تبلغ قيمتها 30 ألف دولار عن روايتها «بيلا يارودانجالانجدوراى»، والتى رشحت أيضًا لجائزة «ستيلا» الأدبية لهذا العام.