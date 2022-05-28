أظهرت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية لعام 2021، أن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن مصر وهي: تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الـ15، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، بلغت إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 35.4 مليار دولار عام 2021 مقابل 28.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 22.2%.

وأوضحت النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، أن صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية جاءت في المرتبة الأولى، حيـث بلغـت قيمتها 10.7 مليار دولار عام 2021 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 6.1 %، ثم تجمع الإسكوا بقيمة صادرات قدرها 8.4 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

وجاءت في المرتبة الأخيـرة مجموعة الكوميسا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 3.1 مليار دولار عام 2021 مقابـل 2.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.9 %.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2021 مقابل 30.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 24.7 %، وجاءت واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة في المرتبة الأولـى، حيـث بلغـت قيمتها 13.3 مليــار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 41.9 %، تليها مجموعـة الـ15 بإجمالي قيمة واردات بلغت 9.7 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 15.1%.

وحل في المرتبة الأخيرة تجمع الساحل والصحراء حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 1.0 مليار دولار عام 2021 مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 28.1 %.

وبشأن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر وهي: تجمع الاتحاد الأوروبي، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور، فقد بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 20 مليار دولار عام 2021 مقابل 11.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 76.9%.

وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بقيمة 14.6 مليار دولار عام 2021 مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 85.9%، يليها تجمع النافتا حيـث بلـغ إجمالي قيمة الصادرات 3.4 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 44.4%.

وحلت في المرتبة الأخيرة مجموعــة تجمـع الافتا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 51.6 مليون دولار عام 2021 مقابـل 151.1 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.

وسجل إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 38.1 مليار دولار عام 2021 مقابل 33.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.2%، وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بقيمة 21.3 مليار دولار، مقابل 19.2 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 10.8%، يليها النافتا حيـث بلـغ إجمالي قيمـة الواردات 6.6 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 21.0%.

وفي المرتبة المرتبة الأخيرة جاء تجمع الافتــا، حيـث بلـغ إجمالي قيمة الواردات منه 1.4 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8 %.