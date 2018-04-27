تسبب حادث إطلاق النار على طلاب إحدى مدارس ولاية تكساس الأمريكية، الثلاثاء الماضي، والتي نتج عنها مقتل نحو عشرين طفلًا، في زيادة مبيعات الشركات المختصة بصناعة حقائب الظهر المضادة للرصاص، والتي باتت على أولويات بعض الأسر الأمريكية؛ حماية لأطفالهم من تكرار سيناريو تكساس المروع.

وقالت أربع شركات تصنع معدات مضادة للرصاص، إنها شاهدت بالفعل المزيد من العملاء يبحثون عن تلك الحقائب، لتنضم لوسائل الدفاع عن النفس التقليدية مثل مسدسات الصعق وأجهزة الإنذار، وبخاخات الفلفل.

ويقول مسئول بإحدى تلك الشركات، لموقع بيزنس أنديسدر الأمريكي، إن مزايا تلك الحقائب تتضمن أن يمكن لأي شخص يقف في خط النار أن يحمل حقيبة الظهر على رأسه أو صدره لصد الرصاص؛ حيث إن وزنها مناسب أقل من أربعة أرطال (1.8 كيلوجرام تقريبا).

واعتبرت جولي ماكوين، مديرة العمليات في إحدى شركات الحقائب، أن ارتفاع المبيعات بعد حدث مأساوي مثل حادث إطلاق نار في المدرسة يعتبر عاديا ومتوقعا؛ حيث يتفاعل الناس ويبحثون عن شيء ما يجعلهم يشعرون بأمان أكبر بعد وقوع الحدث".

وأضافت: "إننا بحاجة إلى أن نتعامل مع المستجدات بجدية ونبذل قصارى جهدنا ونقدم الحلول الاستباقية، مثلما نعلم أطفالنا ونعدهم في المدرسة لما يجب القيام به في حالة نشوب حريق، يجب علينا الآن أن نفعل الشيء نفسه مع شخص يواجهن بطلقات الرصاص".

ولم تقتصر زيادة احتياطات الأمان بالمدارس الأمريكية على شراء حقائب مضادة للرصاص فحسب، بل زاد الطلب منتجات مثل الألواح البيضاء، وأبواب الفصول المقاومة للرصاص.